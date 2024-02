Mercato - PSG : Riolo lâche une piste improbable pour oublier Mbappé

Axel Cornic

Avec le potentiel départ de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine dans seulement quelques mois, le Paris Saint-Germain va sans aucun doute recruter en attaque cet été. Plusieurs pistes sont évoquées avec notamment Victor Osimhen ou encore Rafael Leão, mais pour Daniel Riolo les Parisiens devraient plutôt foncer sur un autre attaquant de Serie A.

Le PSG devrait débuter un tout nouveau cycle, puisque sa star devrait faire ses valises. Kylian Mbappé aurait en effet annoncé son départ à ses dirigeants comme à ses coéquipiers et si le Real Madrid l’attend les bras ouverts, du côté de Paris on se serait déjà penchés sur sa succession.

Quel attaquant pour le PSG ?

Ces derniers jours, plusieurs pistes offensives ont été liées au PSG et c’est notamment le cas avec Victor Osimhen et Rafael Leão, deux noms qui reviennent régulièrement. Il faut dire que Luis Campos les connaît très bien, puisqu’il les a recrutés par le passé au LOSC ! Il faudra tout de même se montrer très convaincant, puisque les deux opérations pourraient coûter au total 305M€ selon les dernières indiscrétions de la presse italienne.

«Le petit de Bologne, je pense que le PSG va se mettre sur lui»