Mercato : Le PSG va lâcher 323M€ pour oublier Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison. En fin de contrat en juin prochain, l'international français prend la direction du Real Madrid. Le club de la capitale multiplierait donc les pistes pour le remplacer. La formation parisienne préparerait notamment une opération à 323M€ pour oublier la star de 25 ans.

L’avenir de Kylian Mbappé va s’écrire loin du PSG. Alors que son contrat expire en juin prochain, l’international français aurait fait savoir aux dirigeants qu’il ne comptait pas prolonger. La star de 25 ans semble prendre la direction du Real Madrid. Le PSG va alors devoir s’activer pour lui trouver un remplaçant sur le mercato.

Les pistes se multiplient pour remplacer Mbappé

Plusieurs noms ont déjà été évoqués. Victor Osimhen, Marcus Rashford, Benjamin Sesko... Le PSG multiplierait les pistes pour trouver le successeur idéal à Kylian Mbappé. Le pensionnaire de la Ligue 1 préparerait d’ailleurs plusieurs gros coups pour oublier le capitaine de l’équipe de France.

Le PSG prépare une opération à 323M€ ?