Départ de Mbappé : Il refuse de le suivre au Real Madrid !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, l’histoire va enfin commencer après de multiples faux départs. Conseiller football du PSG, Luis Campos a vu son destin être lié à celui du meilleur buteur de l’histoire du club. Mais à l’instant T, Campos refuserait catégoriquement de quitter le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé va plier bagage, c’est terminé. Sept saisons, de multiples titres remportés, et un honorifique qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du PSG et c’est tout. Le rêve de la Ligue des champions n’a pas encore été réalisé, mais pourrait l’être d’ici le printemps prochain, le Paris Saint-Germain étant encore en lice pour remporter la C1 cette saison. Et après ?

Kylian Mbappé vers le Real Madrid, ça brûle

Direction le Real Madrid pour Kylian Mbappé. Son contrat le liant au PSG arrivera à expiration le 30 juin prochain et au vu des informations divulguées la semaine dernière par L’Équipe et Le Parisien, Mbappé aurait déjà annoncé à son président Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers son départ en tant qu’agent libre à l’issue de la saison. Quid de Luis Campos ?

Luis Campos ne bougera finalement pas !