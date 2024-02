PSG - Mbappé : Un pacte secret passé avec le Real Madrid ?

Axel Cornic

Kylian Mbappé aurait tranché pour son avenir, qui devrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain, puisqu’après sept saisons il souhaiterait changer de club. Et le Real Madrid est évidemment la destination favorite de l’attaquant de 25 ans, qui ne semble toutefois pas encore vouloir dévoiler sa véritable décision pour le moment.

Depuis l’été dernier, l’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre. Écarté et même poussé vers la sortie par le PSG, la star française a été réintégrée en début de saison, mais cela n’a en aucun cas fait cesser les débats… qui sont d’ailleurs repartis de plus belle.

Encore rien avec le Real Madrid ?

Car à quelques mois de la fin de son contrat, Mbappé aurait annoncé au PSG sa volonté de quitter le club le 30 juin prochain, avant d’ailleurs d’en informer ses coéquipiers. Reste désormais à savoir ce qu’il fera la saison prochaine, puisque si tout le monde le voit déjà au Real Madrid, en France comme en Espagne on assure qu’il n’y aurait encore rien de signé.

La Ligue des Champions, juge de paix