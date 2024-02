Mercato : La presse italienne annonce déjà trois transferts au PSG !

Axel Cornic

Avec le possible départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain semble planifier un mercato estival 2024 grandiose. Et en Italie on assure que le club parisien ne viserait pas une, ni deux, mais bien trois stars de la Serie A qui pourraient venir grossir les rangs de l’équipe dirigée par Luis Enrique.

L’été 2024 devrait marquer un tournant important dans le projet QSI. En effet, un an après avoir perdu Lionel Messi et Neymar, le PSG pourrait faire ses adieux à Kylian Mbappé, qui aurait décidé de ne pas prolonger son contrat et donc de potentiellement rejoindre le Real Madrid, club qui le suit depuis toujours.

PSG - Mbappé : La presse espagnole annonce la défaite de Macron https://t.co/C7p3Qq5N2f pic.twitter.com/IdSMzlCtlC — le10sport (@le10sport) February 20, 2024

Le PSG veut dépouiller l’AC Milan !

La grande question est désormais de savoir qui pourrait remplacer Mbappé au PSG, sachant qu’il faudra au moins un très gros nom… voire deux. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la priorité en attaque serait Rafael Leão, que Luis Campos connaît très bien pour l’avoir recruté par le passé au LOSC. Le Portugais pourrait quitter l’AC Milan grâce à une clause de départ fixée à 175M€, valable du 5 au 15 juillet prochain.

Leão à Paris avec Maignan et Theo Hernandez ?