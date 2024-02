PSG : Mbappé arrive, le Real Madrid fait une annonce pour ses stars

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid. Ce qui soulève quelques questions, notamment en ce qui concerne Vinicius Junior et Rodrygo, qui seraient menacés par l’arrivée de l’international français, mais la Casa Blanca a fait savoir que ce n’était pas le cas et compte sur les deux Brésiliens.

Le Real Madrid touche enfin au but. Les Merengue essayent de s’attacher les services de Kylian Mbappé depuis plusieurs années, et il semble que 2024 soit la bonne. Alors qu’il a décidé de quitter le PSG à la fin de la saison, le capitaine de l’équipe de France est attendu à Madrid.

Le Real Madrid veut une attaque Vinicius-Mbappé-Rodrygo

L’arrivée de Kylian Mbappé pourrait-elle avoir des conséquences pour Vinicius Junior ou bien Rodrygo ? Il était question dernièrement d’un départ d’un des deux Brésiliens si jamais l’arrivée de l’attaquant de 25 ans se confirme. Mais le Real Madrid compte sur les deux internationaux auriverde.

« On ne touche pas aux jeunes joueurs »