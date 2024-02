PSG : Le clan Mbappé lâche sa réponse au Real Madrid

Axel Cornic

L’avenir de Kylian Mbappé passionne, encore plus depuis que son départ du Paris Saint-Germain semble approcher. Car le Français aurait annoncé sa volonté de changer de club aux dirigeants parisiens et désormais tout le monde veut connaître la prochaine étape de sa carrière, avec le Real Madrid qui semble évidemment être le grand favori.

Après les nombreux échecs rencontrés au fil des années, le Real Madrid semble à deux doigts de réaliser son rêve avec Kylian Mbappé. Ce dernier souhaiterait quitter le PSG et de l’autre côté des Pyrénées on s’enflamme déjà sur une possible arrivée ches les Merengue .

Mbappé au Real Madrid, oui mais...

Il semble pourtant être encore trop tôt pour le considérer comme un nouveau joueur Madrilène ! D’après les informations de AS , il n’y aurait encore rien de signé entre le Real Madrid et Mbappé, même si les deux parties semblent se rapprocher de jour en jour et que le PSG semble être définitivement hors course.

Accord trouvé avec Fayza Lamari

Joaquin Maroto, spécialiste du Real Madrid pour le quotidien espagnol, assure que Kylian Mbappé aurait pour le moment accepté les conditions générales qui lui ont été posées. Du côté de Fayza Lamari, mère de la star du PSG qui gère également sa carrière, tout serait également bouclé contrairement à ce qui a pu se dire ces derniers jours.