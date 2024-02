PSG - Real Madrid : Mbappé va boucler un deal exceptionnel ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid. Après avoir annoncé son départ au PSG, l'international français devrait s'engager avec le club espagnol à l'issue de son contrat. Ancien correspondant du journal L'Equipe en Espagne, Fred Hermel sur l'arrivée prochaine du joueur de 25 ans au sein de la capitale espagnole.

Kylian Mbappé vit ses derniers mois sous le maillot du PSG. Le joueur de 25 ans, qui a annoncé son départ en fin de saison, devrait prendre la direction du Real Madrid. Pour Fred Hermel, sa présentation au sein de la capitale espagnole sera un évènement majeur.

🔢 Quel sera le numéro de maillot de Kylian Mbappé au Real Madrid❓Retour pour @le10sport sur les choix du Français depuis le début de sa carrière, dont certains oubliés ! #PSG📝⬇️https://t.co/FybPXXKd9P — Bernard Colas (@BernardCls) February 19, 2024

« Ça va être un évènement mondial »

« Quand on porte le maillot du Real Madrid, automatiquement, ta valeur publicitaire est plus grande. Le Real Madrid t’apporte un plus grand marché. Quand il y aura la présentation au nouveau Bernabeu, ça va être un évènement mondial » a déclaré le journaliste de RMC lors de l'After Foot .

« Peut-être qu’il touchera aussi un pourcentage sur une pub lors de sa présentation »