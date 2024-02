«Je m'en fiche» : Cette star a refusé un pactole au PSG tous les étés

Amadou Diawara

Passé par le LOSC, Chelsea et le Real Madrid, Eden Hazard a pris sa retraite sportive au mois d'octobre. Interrogé sur sa carrière, la star belge a avoué qu'elle avait été sollicitée plusieurs fois par le PSG. Toutefois, Eden Hazard a toujours recalé le club parisien parce que son coeur est lillois.

Après avoir brillé au LOSC, Eden Hazard est entré dans une nouvelle dimension à Chelsea. Ayant alerté la direction du Real Madrid, la star belge a été recrutée pour environ 115M€ lors de l'été 2019. Toutefois, Eden Hazard n'était que l'ombre de lui même à la Maison-Blanche . Retraité depuis le mois d'octobre, l'ancien ailier gauche a reconnu lors d'un entretien accordé à Obi Mikel qu'il avait refusé plusieurs fois de signer au PSG.

PSG - Real Madrid : Pour Kylian Mbappé, c'est terminé ! https://t.co/zfTWPrkbxg pic.twitter.com/eLBXAz7AI4 — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

«Paris était le seul club à faire pression chaque été»

« Paris était le seul club à faire pression chaque été pour me recruter lors des mercatos. J’ai toujours dit que mon club en France était Lille. Je ne comptais pas aller dans un autre club. Il n’était pas question de les rejoindre » , a confié Eden Hazard dans le podcast The Obi One , avant d'en rajouter une couche.

«Il n’était pas question de les rejoindre»