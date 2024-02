OM : Un conflit éclate à cause de l’entraîneur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Gennaro Gattuso quitte l'OM sur une défaite face à Brest ce dimanche (1-0). Arrivé en septembre dernier, le technicien italien a été démis de ses fonctions. Il sera remplacé par Jean-Louis Gasset, qui, accompagné par Ghislain Printant, assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Un choix qui ne convainc pas Ludovic Obraniak, ancien international polonais.

Entre l'OM et Gennaro Gattuso, c'est terminé ! Le technicien a été remercié ce lundi matin, au lendemain d'une nouvelle prestation inquiétante sur la pelouse de Brest. Démis de ses fonctions lors de la dernière CAN, Jean-Louis Gasset va prendre sa place jusqu'à la fin de la saison.

C’est fini pour Gattuso, un ancien de l’OM envoie sa candidature https://t.co/gv1w50kgjE pic.twitter.com/3A94wruMqp — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Gasset va succéder à Gattuso

Agé de 70 ans, l'ancien adjoint de Laurent Blanc aurait accepté ce défi. Il devrait être accompagné de Ghislain Printant, ancien coach de Bastia. Un choix qui ne fat pas l'unanimité, notamment auprès de Ludovic Obraniak.

« En interne, on aurait, peut-être, préféré Jean-Pierre Papin »