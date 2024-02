Gattuso - OM : Tour à tour, les anciens de la maison postulent !

Thomas Bourseau

L’OM n’a plus d’entraîneur. C’est la décision qui a été prise par les dirigeants du club phocéen après la dernière défaite en date des Marseillais face au Stade Brestois dimanche soir (1-0). Ils sont plusieurs anciens de la maison olympienne à avoir déjà fait part de leur volonté de prendre les rênes de l’effectif.

C’est terminé pour Gennaro Gattuso à l’OM. Tenu en échec pour la septième fois d’affilée dimanche soir à Brest (1-0), l’entraîneur italien n’avait plus connu la victoire avec l’Olympique de Marseille depuis le 7 janvier dernier et un 32èmes de finale remporté face à Thionville (1-0). L’OM a tourné la page et maintenant ? En septembre dernier, lorsqu’il fut déjà question de trouver un remplaçant à Marcelino, Brandão proposait une première fois ses services à la direction de l’OM pour prendre les rênes de l’effectif du club phocéen. « Je suis déjà prêt ». Plus récemment, en interview pour Ouest-France , l’ex-buteur de l’OM déclarait ceci : « Je leur ai dit que j’étais motivé pour travailler d’abord avec les jeunes. Un jour, on va commencer ! ».

Brandão et Samir Nasri déposent leurs candidatures

Mais il n’est pas le seul à être dans cet état d’esprit. Minot marseillais, Samir Nasri a tout connu à l’OM avant de s’envoler pour la Premier League et Arsenal. L’ancien international français, reconverti consultant pour Canal+ n’a pas manqué de partager ses ambitions futures pour son après-carrière : devenir entraîneur de l’OM. « J’aimerais trop entraîner là-bas. Je ne me dis pas que dans un an je suis prêt, il vaut mieux d’abord commencer avec une équipe de jeunes où tu vas apprendre, faire des erreurs. Mais oui entraîner l’OM, c’est un truc à cocher dans ma tête ».

Mercato : Galtier va sauver l’OM ? https://t.co/WkNUsd4VIi pic.twitter.com/G16gl1B9Nz — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

Joey Barton postule également

Un troisième candidat s’est présenté à l’OM ce lundi. Et pas n’importe lequel. Joey Barton, passé par l’Olympique de Marseille entre 2012 et 2013 s’est fait remarquer dernièrement pour ses propos misogynes sur l’impact de la voix de la femme dans le milieu du football. Sur X , l’ex-milieu de terrain et entraîneur de Bristol Rovers jusqu’à l’année dernière, a fait savoir qu’il était disponible. « Je suis prêt ».

Jean-Louis Gasset en intérimaire jusqu’à la fin de la saison ?