OM : Le successeur de Gattuso déjà connu ?

Hugo Chirossel

Ce lundi, au lendemain de la défaite sur la pelouse de Brest, l’OM a acté le départ de Gennaro Gattuso, arrivé il y a seulement cinq mois. Les dirigeants marseillais se sont donc lancés à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, ils auraient jeté leur dévolu sur Jean-Louis Gasset.

Alors que l’OM ne s’est plus imposé en championnat depuis plus de deux mois, le club a décidé de se séparer de Gennaro Gattuso. Ce dernier était arrivé il y a seulement six mois, à la suite du départ de Marcelino. La défaite contre Brest dimanche soir (1-0) a été celle de trop pour le technicien italien.

Séisme à l'OM, c'est terminé pour Gattuso ! https://t.co/BYGg08S3P3 pic.twitter.com/MjKMwmftNq — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

L’OM pense à Galtier

L’OM est donc à la recherche d’un nouvel entraîneur. En ce sens, L'Équipe évoque la piste menant à Christophe Galtier, désormais blanchi des accusations de racisme dont il faisait l’objet. Mais il est actuellement en poste à Al-Duhail, au Qatar, et les dirigeants marseillais auraient une autre idée.

Gasset priorité de l’OM ?