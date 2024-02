Mercato - OM : Longoria va virer Gattuso, il balance

Jean de Teyssière

En ce moment, l'OM vit des heures compliquées. La fin du mois de février approche et pour le moment, l'OM n'a toujours pas gagné cette année, toutes compétitions confondues. En déplacement à Brest ce dimanche soir, l'OM n'a pas réussi à se relancer et est même plongé dans la crise. Et Gennaro Gattuso pourrait être viré par Pablo Longoria à tout moment.

Arrivé en septembre à la place de Marcelino, qui avait alors démissionné de son poste, Gennaro Gattuso ne semble pas avoir réussi à inverser la tendance. L'OM est dans le ventre mou de la Ligue 1 et la défaite face au Stade brestois (0-1) ne va pas améliorer le cas de Gennaro Gattuso. Neuvième de Ligue 1, à neuf points du podium, l'OM est dans une situation critique.

«Gattuso peut claquer la porte»

Dans l'émission Bartoli Time , diffusée sur RMC , le journaliste Gilbert Brisbois a évoqué la situation de Gennaro Gattuso au sein du club marseillais, et il s'attend à du mouvement à Marseille : « Il faut quand même se rappeler qu'au départ, Gattuso devait aller à Lyon. Finalement, il atterri à Marseille où il n’était pas le premier choix… Dès le début il y a eu une sorte de maldonne. Le personnage colle à l’OM. IL est truculent, Italien mais faire des grands gestes avec les bras et gueuler au bord de la touche, ça ne suffit pas pour gagner les matchs. Lui, il peut claquer la porte . »

« Il n’est pas non plus exclu que Longoria vire le coach»