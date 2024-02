Mercato, Menaces... Clash avec un cadre de l'OM, il révèle tous les secrets

Jean de Teyssière

En forme lors des deux dernières saisons, avec à chaque fois une place sur le podium (2ème en 2022 et 3ème en 2023), l'OM vit désormais une saison très compliquée. Gennaro Gattuso a remplacé Marcelino, parti dès le mois de septembre à cause d'une réunion houleuse qui s'était tenue avec les supporters marseillais. Au sein même de l'effectif de l'OM, des problèmes sont également apparus, avec l'international français Jonathan Clauss notamment.

Lors de la fameuse réunion de novembre dernier, plusieurs membres de l'OM ont choisi de quitter le navire. Marcelino, l'entraîneur, a démissionné et a été suivi quelques semaines plus tard par le directeur sportif : Javier Ribalta. Ce dernier a été remplacé par Medhi Benatia, qui a eu du travail dès son arrivée, surtout avec un joueur de l'OM : Jonathan Clauss.

«Jonathan fait partie de ces joueurs qui ont un comportement limite»

Interviewé par Samir Nasri dans l'émission du Canal Football Club , diffusée sur Canal + , Medhi Benatia est revenu sur le mauvais comportement de Jonathan Clauss : « Ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss ? Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas. »

«Il a dit qu'il y avait eu des menaces, mais il n'y a pas eu de menace»