Mbappé va partir, le PSG veut boucler un transfert à 58M€

L’affaire est désormais actée, Kylian Mbappé quittera le PSG dans les prochains mois. Loin d’être abattu par cette décision, le club parisien prépare désormais sa contre-attaque, et prévoit du lourd sur le prochain mercato estival. Désiré l’été dernier déjà, Bernardo Silva est de nouveau dans le viseur des Rouge et Bleu.

Un nouveau cycle au PSG ? Un an après avoir perdu Neymar (transféré contre 90M€) et Lionel Messi (fin de contrat), le club parisien va perdre Kylian Mbappé. L’attaquant français a communiqué sa décision ce mardi auprès du président Nasser Al-Khelaïfi, et devrait probablement rejoindre le Real Madrid après sept ans passés au PSG.

Mercato : Le PSG a déjà choisi l'héritier de Mbappé https://t.co/0OM3tIv2GO pic.twitter.com/IOx9BZetNQ — le10sport (@le10sport) February 18, 2024

Luis Campos prépare du lourd pour l’après-Mbappé

Loin d’être choqué par ce départ, le PSG prépare sa contre-offensive. En effet, plusieurs médias ont depuis affirmé que le club de la capitale s’apprêtait à lancer les grandes manœuvres sur le prochain mercato estival. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Paris espère recruter un grand joueur à chaque poste après le départ de Kylian Mbappé. Luis Campos, le conseiller sportif, aurait déjà plusieurs pistes dans le viseur.

Le PSG va encore tenter le coup Bernardo Silva