Didier Deschamps : Ça chauffe, grosse explication dans le vestiaire !

Présent sur RMC, Jérôme Rothen avait lancé un avertissement au PSG, défait par l'OGC Nice juste avant un match de Ligue des champions. L'ancien finaliste de la compétition avec l'AS Monaco avait appelé à la prudence en évoquant son expérience personnelle. En 2004, il avait été réprimandé avec ses coéquipiers par Didier Deschamps, alors entraîneur du club monégasque.

Ces derniers jours, Jérôme Rothen a consacré une large partie de son émission à la demi-finale aller de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Les intervenants ont parlé de plusieurs sujets, notamment sur l’approche de ce match. Sur ce sujet, Rothen a évoqué son expérience personnelle. En 2004, le joueur s’était qualifié pour la finale de la Ligue des champions avec l’AS Monaco. Évidemment, ce choc face au Porto de José Mourinho était dans toutes les têtes.

La colère noire de Deschamps

Inconsciemment, les joueurs avaient fait passer un match de championnat face aux Girondins de Bordeaux au second plan. Cette attitude désintéressée avait provoqué la colère de Didier Deschamps dans le vestiaire. Présent sur RMC, Rothen se souvient. « Le match d’avant la finale de Ligue des Champions ? Quand on a fait la finale de la Ligue des Champions, le match d’avant, c’était le dernier match de championnat. Le championnat, on venait de le perdre la semaine précédente. Ce dernier match de championnat, c’était à Bordeaux. Je peux te dire qu’on a pris une soufflante à la mi-temps de ce match » a-t-il déclaré.

« On n’avait pas envie de se blesser… »

Onze après, Rothen assume cette position : « En effet, on avait tous dans la tête le match du mercredi soir, c’est-à-dire la finale de la Ligue des Champions. Mais on y pensait parce qu’on n’avait pas envie de se blesser… ». Cela n’avait pas empêché l’AS Monaco de remporter son match face à Bordeaux. Par contre, le club français n’avait pas existé face à Porto.