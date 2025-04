Geraldine Maillet, sa nouvelle aventure avec Cyril Hanouna

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Candidat pour les prochaines élections présidentielles en 2027 selon plusieurs sources, Cyril Hanouna va d'abord se consacrer à sa carrière télévisuelle. L'animateur sera la tête d'affiche d'une nouvelle émission, qui sera diffusé sur W9 à la rentrée. Compagne de Daniel Riolo et déjà présente sur C8, Géraldine Maillet devrait être de l'aventure.

En mars dernier, Cyril Hanouna annonçait, la mort dans l’âme, la fin de son émission culte TPMP suite à la décision de l’ARCOM de supprimer C8. « Je sais que j’ai fait le maximum pour rester le plus longtemps avec vous. Et ça a été un carton énorme. On a été premier talk grâce à vous, tous les soirs, on a fait le max. Sachez-le, on fera encore le max tout le temps » avait confié l’animateur. L’émission avait repris vie sur internet durant quelques semaines avant de, définitivement, baisser le rideau.

Changement de chaîne pour Hanouna

Toujours sur Europe 1, Hanouna devrait reprendre du service sur W9, chaîne du Groupe M6. Peu d’informations ont fuité sur cette émission, qui devrait changer de nom, de logo, mais aussi de décor. « L’idée est qu’on sache tout de suite qu’on est sur W9 en arrivant sur l’émission » a déclaré une source au sein de la chaîne au Parisien.

Géraldine Maillet sera présente

En revanche, cette émission devrait être tournée dans les mêmes studios que TPMP, c’est à dire à la Canal Factory. « Nous n’avons pas la place et notre seul grand studio, celui des JT, est occupé à l’horaire (d’avant-soirée) de sa future quotidienne sur W9 » a déclaré une source. Hanouna devrait être entouré de plusieurs chroniqueurs dont certains étaient de l’aventure TPMP. Le Parisien cite les noms de Vélérie Benaïm, Raymond Aabou, Isabelle Morini-Bosc, mais aussi de Géraldine Maillet. En revanche, pas sûr que Gilles Verdez et Jean-Michel Maire rejoignent M6 à partir de septembre prochain.