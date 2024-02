L’OM déballe les coulisses de ce transfert à 23M€

Hugo Chirossel

Cet hiver, l’OM s’est séparé de Renan Lodi, recruté il y a seulement six mois en provenance de l’Atlético de Madrid. L’international auriverde a pris la direction d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite, pour un montant total estimé à 23M€. Dans un entretien accordé à Canal+, Medhi Benatia a révélé les coulisses du départ du Brésilien.

« J'ai lu plusieurs choses à propos de Renan Lodi. Ce qui a été écrit était faux. Renan, c'est lui qui a voulu partir, on lui a offert un beau contrat en Arabie saoudite . » Présent en conférence de presse samedi, à la veille du déplacement de l’OM à Brest, Gennaro Gattuso a fait une mise au point sur le départ de Renan Lodi. Le technicien italien assure que c’est l’international brésilien qui a choisi de partir à Al-Hilal, lui qui était arrivé il y a seulement six mois à Marseille.

« Le joueur a su par son agent qu’il y avait cette offre-là»

Une version confirmée par Medhi Benatia, dans un entretien accordé à Samir Nasri pour le Canal Football Club : « Pour nous c’était simple, on ne voulait pas toucher la phase défensive. Jusqu’à cette offre pour Lodi d’Al-Hilal, en Arabie Saoudite. On en a parlé avec le président, il nous a dit : “non, non, on ne touche pas. On l’a dit au coach, donc on ne touche pas”. Malheureusement, le joueur a su par son agent qu’il y avait cette offre-là, tu sais comment ça se passe dans ces cas-là. C’est trois ou quatre fois le salaire… »

Lodi a forcé son transfert à Al-Hilal