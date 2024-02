OM : Une humiliation menace l’avenir de Gattuso

Arnaud De Kanel

L'OM se déplace sur la pelouse de Brest ce dimanche soir et à la différence des saisons précédentes, ce sera dans la peau d'un outsider. Bien qu'il garde la confiance de ses dirigeants, Gennaro Gattuso pourrait tout de même perdre son poste en cas d'humiliation dans le Finistère souffle-t-on en interne.

Sur une dynamique inquiétante et toujours à la recherche de son premier succès en 2024 en Ligue 1, l'OM voyage dans le Finistère ce dimanche et cela s'annonce périlleux. Dans l'arène brestoise, les meilleurs équipes du championnat s'y sont cassées les dents et on voit mal comment cet OM la pourrait l'emporter. S'il venait à tourner au vinaigre, ce match pourrait également avoir des conséquences sur le futur de Gennaro Gattuso.

Gattuso a encore la confiance de l'OM

Cinq mois après son arrivée, l'entraineur italien ne fait pas de miracles mais il garde tout même la confiance de ses dirigeants comme le rappelle La Provence ce dimanche matin. Au retour d'Hambourg, Gennaro Gattuso s'était même entretenu avec les hautes sphères et leur discours n'avait pas changé.

«Après, si on perd 4 ou 5-0...»