OM : Le départ de Gattuso annoncé en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc de l'OM en septembre dernier pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso est loin de faire l'unanimité. A tel point que son départ est déjà régulièrement annoncé en vue de la saison prochaine. Pour Daniel Riolo, les récents choix du technicien italien à Marseille démontrent qu'il est déjà très loin de l'OM.

En septembre dernier, l'OM subissait une très grosse crise qui avait poussé Marcelino à la démission. Pour le remplacer, c'est Gennaro Gattuso qui a débarqué, mais la situation ne s'est pas vraiment améliorée, et empire même depuis quelques semaines puisque l'OM n'arrive plus à enchaîner les bons matches et inquiète. A tel point que pour Daniel Riolo, l'avenir de Gennaro Gattuso ne fait déjà plus de doute.

Mercato - PSG : Coup de théâtre, la signature de Mbappé est annoncée https://t.co/vQAII8UzmE pic.twitter.com/sLqDrDj5yu — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

«Tout ce qui se passe dans ce club, je ne comprends rien !»

« L’OM s’est fait tourner par une équipe ukrainienne en guerre qui n’a pas joué un seul match depuis 2 mois. Si jamais cela arrivait à une de nos équipes, on aurait délégué des autobus de cireurs de pompes. Je veux qu’on m’explique comment est-ce possible ? Pourquoi en terme de jeu et de technique l’OM est inférieur au Shakhtar ? Il ne se passe rien dans cette équipe, il n’y a pas trois passes. Je ne sais pas si l’on mesure les difficultés que surmonte ce club de Donetsk. Tout ce qui se passe dans ce club, je ne comprends rien ! On se demande si ce n’est pas un virus qui leur mange la tête », lâche le journaliste de RMC sur l' After Foot , avant de poursuivre.

«Il n’a déjà plus la tête à l’OM»