Gattuso viré ? L’OM a déjà tranché

Depuis le début de l’année 2024, cela ne va pas très bien pour l’OM, qui enchaine les mauvais résultats. Forcément, cela fragilise un peu plus Gennaro Gattuso sur le banc du club phocéen. L’Italien apparait de plus en plus résigné à l’OM, comme ça a été le cas après le match nul contre Donetsk. De quoi remettre en question son avenir à Marseille ? Pas encore…

Alors que l’OM avait démarré 2024 avec une victoire face à Thionville en Coupe de France, l’équipe de Gennaro Gattuso n’a plus connu le goût de la victoire depuis. La crise couve donc au sein du club phocéen et cela s’accompagne de certaines questions sur l’avenir de l’entraîneur italien. Gattuso est-il en danger à l’OM ?

Gattuso sur la sellette ?

Comme l’explique L’Equipe ce samedi, en pleine spirale négative, les dirigeants de l’OM estimeraient que Gennaro Gattuso ne serait pas le problème. L’entraîneur italien bénéficierait toujours de la confiance de ses supérieurs à Marseille. D’ailleurs, le quotidien sportif précise que le match face à Brest ce dimanche ne serait en aucun cas décisif pour l’avenir de Gattuso à l’OM.

Un avenir loin de l’OM

L’OM n’a donc pas prévu de se séparer de Gennaro Gattuso dès maintenant. Il n’empêche que l’Italien pourrait ne pas s’éterniser sur la Canebière. L’année en option dans son contrat est soumise à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions et l’OM en est loin pour le moment. Gattuso pourrait donc s’en aller, lui qu’on annonce dans le viseur du Torino.