Mercato : Mbappé prévient le vestiaire du PSG pour le Real Madrid

Thibault Morlain

Kylian Mbappé ayant pris la décision de quitter le PSG, il l’aurait donc annoncé à Nasser Al-Khelaïfi. Désormais, la question est de savoir où jouera l’international français la saison prochain. Le grand favori pour accueillir Mbappé est bien évidemment le Real Madrid. Tout semble envoyer la star du PSG chez les Merengue, mais c’est encore loin d’être réglé.

« On essaie d'éviter de parler de ce sujet-là ». Comme révélé récemment par Lucas Hernandez, au sein du vestiaire du PSG, l’avenir de Kylian Mbappé était quasiment devenu un sujet tabou. Il n’empêche que les Parisiens voyaient les rumeurs passaient concernant un départ du Français au Real Madrid. Ce qui a engendré certaines questions en interne…

Rien entre Mbappé et le Real Madrid ?

Comme expliqué par L’Equipe ce samedi, certains joueurs du PSG ont demandé à Kylian Mbappé ce qu’il en était d’un départ au Real Madrid ces dernières semaines en voyant ce qui se disait dans les médias. Quelle a alors été la réponse du joueur du PSG ? Mbappé aurait fait savoir qu’il n’y avait rien de vrai en ce qui concerne le Real Madrid.

Un mensonge de Mbappé ?

Alors qu’on se doute de plus en plus que Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, le joueur du PSG n’aurait pas vraiment menti à ses coéquipiers. Comme le précise le quotidien sportif, il n’y aurait aujourd’hui encore rien de bouclé entre Mbappé et les Merengue, qui doivent toujours se mettre d’accord sur différents points.