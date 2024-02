OM : Gattuso annonce un problème inattendu

Arnaud De Kanel

Pas vraiment rassuré après le nul concédé dans les dernières secondes face à Donetsk, l'OM se déplacera sur la pelouse de Brest dimanche soir en clôture de la 22ème journée de Ligue 1. Comme l'on pouvait s'y attendre, Valentin Rongier, Amir Murillo et Jordan Veretout seront absents. En revanche, Gennaro Gattuso a annoncé un problème pour le moins inattendu.

En crise, l'OM va faire le déplacement dans l'une des enceintes les plus redoutées du championnat cette saison, le stade Francis Le Blé à Brest. Face aux Pirates , Gennaro Gattuso ne pourra pas compter sur un groupe au complet.

Trois forfaits du côté de l'OM

Toujours blessés, Valentin Rongier et Amir Murillo ne seront pas du déplacement dans le Finistère, au même titre que Jordan Veretout qui souffre encore du quadriceps. L'OM pourrait même se déplacer sans son gardien Pau Lopez.

L'incertitude Pau Lopez