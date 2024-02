Vente OM : L’Arabie Saoudite débarque à Marseille, ils confirment

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières semaines, le feuilleton sur la vente de l'OM est reparti de plus belle. Plusieurs journalistes ont pris la parole pour évoquer ce dossier, qui fait réagir les supporters marseillais depuis plus de quatre ans. Tous évoquent des négociations en coulisses, mais aucun n'a, encore, divulgué de date d'officialisation, ce qui apporte une touche de mystère à cette opération.

Vendra, ne vendra pas ? Pour l'heure, Frank McCourt reste solidement attaché à la tête de l'OM. Par contre, il est vrai que de plus en plus de journalistes évoquent un départ de l'Américain Le dernier en date, Daniel Riolo sur l'antenne de RMC. « On sait que l'OM est à vendre, mais pour l'instant on sait qu'il n'y a pas réellement d'acheteurs et McCourt demande trop d'argent. » avait-il confié il y a quelques jours.

Plusieurs journalistes confirment des négociations

Journaliste pour Canal + , David Berger avait évoqué des négociations avec l'Arabie Saoudite. « En coulisse, ça s’active pour la vente du club. On en parle très, très peu et pourtant, elle se rapproche cette vente. C’est l’Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club » avait-il confié. Travaillant pour France-Bleu Provence, Bruno Blanzat va plus loin en indiquant que Zinédine Zidane pourrait intégrer l'organigramme en cas de vente du club.

La date demeure un mystère