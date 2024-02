Vente OM : Les annonces venues d'Arabie Saoudite

Thibault Morlain

Le feuilleton de la vente de l'OM n'en finit plus de faire parler. Même en Arabie Saoudite, il est question de ce sujet. Forcément, cela ne cesse de rajouter de l'huile sur le feu et ça enflamme les fans olympiens. Mais voilà qu'en Arabie Saoudite, on a souhaité faire quelques annonces à propos de la vente de l'OM.

Alors que l'OM pourrait changer de pavillon, c'est l'Arabie Saoudite qui pourrait succéder à Frank McCourt. De quoi faire parler jusque dans les médias saoudiens. Ces derniers jours, une séquence a d'ailleurs enflammé les réseaux sociaux. Devant les réactions suite au passage de son émission sur la vente de l'OM, Al Yousef Ali a rétabli certaines vérités.



Vente OM - Arabie Saoudite : Zidane se lâche sur son avenir https://t.co/jgkaRTxHZO pic.twitter.com/8K70PaHrp5 — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

« Les informations (officielles) du rachat viennent seulement de la France »

C'est sur X que le présentateur sur SBA a précisé ce qui avait été dit à propos de la vente de l'OM. Il a alors assuré : « Ce qui a été dit dans notre émission aujourd'hui est en bref : - Les informations (officielles) du rachat viennent seulement de la France. - Jamais l'invité n'a pas dit qu'il y aura quelques choses dans 2 mois (sachant que notre invité est bien le correspondant de l'AFP en Arabie saoudite) ».

« Sur le plan officiel en Arabie saoudite, rien n'est fait »