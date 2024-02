Mystère à l’OM, McCourt porté disparu ?

Thomas Bourseau

L’OM traverse une saison chaotique et a déjà eu trois entraîneurs différents sur son banc de touche. De plus, les spéculations autour de la vente du club ne cessent de prendre de l’ampleur. Et au milieu de tout cela, le propriétaire Frank McCourt n’aurait plus été aperçu à Marseille depuis le mois d’août.

Frank McCourt est le propriétaire de l’OM depuis l’automne 2016. Au fil des années, l’homme d’affaires américain a défendu son Champions Project et réagissait de vive voix ou par son service communication à l’actualité entourant l’Olympique de Marseille et notamment sur le sujet de l’éventuelle vente du club phocéen.

McCourt introuvable depuis août 2023 ?

Et alors que le rachat de l’OM est plus que jamais d’actualité à l’instant T, les rumeurs d’investisseurs saoudiens et américains revenant avec insistance, Frank McCourt est muet et surtout absent. Selon les informations communiquées par La Provence dans ses colonnes du jour, le propriétaire de l’OM n’a plus été aperçu dans la cité phocéenne depuis le 12 août dernier et la victoire de l’Olympique de Marseille face au Stade de Reims au Vélodrome (2-1). Le média affirme que McCourt est porté disparu à un moment où l’institution marseillaise est en pleine crise.

McCourt défend Longoria après les accusations de Guy