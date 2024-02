OM : McCourt réagit avec une grosse annonce !

Amadou Diawara

Dans l'émission l'After Foot de RMC Sport, Stéphane Guy s'est attaqué à Pablo Longoria, le président de l'OM, dernièrement. Une sortie n'ayant pas manqué de faire réagir Frank McCourt. En effet, le propriétaire de l'OM a tenu à voler au secours de Pablo Longoria ce jeudi.

Présent dans l'émission l' After Foot de RMC Sport dernièrement, Stéphane Guy s'en est pris à Pablo Longoria. En effet, le journaliste français a affirmé que le président de l'OM était une « supercherie ».

«La supercherie a fini par apparaître au grand jour»

« Le poisson pourrit par la tête, dans le football comme dans le reste. En ce moment, Longoria est perdu, on sent qu’il n’y a pas de tête à l’OM. Déjà que quand il n’était pas très contesté, il était contestable, alors maintenant qu’il est de plus en plus contesté, il est de moins en moins incontestable. La supercherie a fini par apparaître au grand jour. Quand Longoria va quitter l’Olympique de Marseille, est-ce que l’OM sera plus riche qu’avant ou est-ce que lui sera plus riche qu’avant ? Répondre à cette question, c’est comprendre ce qu’aura été le passage de Longoria à l’OM » , a déclaré Stéphane Guy.

«Des propos irresponsables et infondés»