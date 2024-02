L’OM officialise un gros renfort !

Hugo Chirossel

Jeudi soir, l’OM se déplace à Hambourg pour y affronter le Shakhtar Donetsk, en barrage aller de la Ligue Europa. Gennaro Gattuso devra composer avec l’absence de Jordan Veretout, toujours trop court pour cette rencontre. Cependant, il pourra compter sur Geoffrey Kondogbia, ainsi que sur Chancel Mbemba, de retour de la CAN.

En difficulté en championnat, où il ne s’est plus imposé depuis le 17 décembre dernier, l’OM retrouve la Ligue Europa jeudi soir. Une compétition qui pourrait relancer les Olympiens, qui seront opposés au Shakhtar Donetsk, mais la rencontre se tiendra à Hambourg, en raison de la guerre qui fait toujours rage en Ukraine.

Veretout toujours absent, Kondogbia de retour

Comme indiqué par L'Équipe , il y avait plusieurs incertitudes du côté de l’OM pour cette rencontre. À commencer par Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia, qui ont raté les deux dernières rencontres de championnat. Marseille a publié le groupe convoqué par Gennaro Gattuso, dans lequel figure le second nommé, mais pas le premier.

👥 𝗟𝗲 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 retenu par 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 🇮🇹 pour affronter le Shakhtar demain au 𝑽𝒐𝒍𝒌𝒔𝒑𝒂𝒓𝒌𝒔𝒕𝒂𝒅𝒊𝒐𝒏 ! 🔥#ShakhtarOM #UEL pic.twitter.com/LEo83VByhZ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 14, 2024

Mbemba présent dans le groupe de l’OM

Gennaro Gattuso pourra donc compter sur Geoffrey Kondogbia, ainsi que sur Chancel Mbemba. Ce dernier vient de revenir de la CAN, qu’il disputait avec la RD Congo, et est présent dans le groupe de l’OM. À noter que Jean Onana et Ulisses Garcia ne seront pas là, eux qui n’ont pas été inscrits pour la Ligue Europa.