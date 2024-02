Un joueur de l’OM fait tout pour sortir du calvaire

Hugo Chirossel

Opéré d’une fracture de la rotule du genou gauche le 13 novembre dernier, Valentin Rongier devait initialement être absent pour une durée de trois mois. Un délai qui a été rallongé, le capitaine de l’OM ressentant des douleurs au tendon rotulien. Le milieu de terrain de 29 ans fait malgré tout pour revenir au plus vite sur les terrains.

Première recrue hivernale de l’OM, qui s’est attaché ses services dans le cadre d’un prêt avec option d’achat en provenance de Besiktas, Jean Onana a participé à toutes les rencontres des Olympiens depuis son arrivée. Il faut dire que Gennaro Gattuso doit composer avec plusieurs absences au milieu de terrain ces dernières semaines. Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout, mais surtout Valentin Rongier.

Retour retardé pour Rongier

Blessé depuis le 4 novembre dernier lors de la réception du LOSC (0-0), le capitaine de l’OM a été opéré d’une fracture de la rotule du genou gauche le 13 novembre. À ce moment-là, la durée de son indisponibilité était estimée à trois mois, mais on arrive à la moitié du mois de février et Valentin Rongier n’a toujours pas fait son retour, bien que l’opération, ainsi que la reprise, se soient bien passées. « Malheureusement, on a baissé un petit peu le rythme parce qu'il a un peu le tendon rotulien qui lui fait mal », a confié Gennaro Gattuso la semaine dernière à propos de son milieu de terrain. Ce dernier fait malgré tout pour revenir au plus vite.

Rongier fait tout pour revenir au plus vite