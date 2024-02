OM : Le «suicide» qui choque…

La rédaction

Gennaro Gattuso est sous le feu des critiques. Suite à la nouvelle contre-performance de l'OM, l'entraineur italien est pointé du doigt à Marseille mais il conserve malgré tout l'appui de ses dirigeants et de son vestiaire, à contrario des supporters qui dénoncent un « suicide collectif » après certains changements opéré par le champion du monde 2006.

L'OM est en crise, « une mini-crise » si l'on reprend les mots de Gennaro Gattuso après le match nul contre le FC Metz. S'il préfère pointer du doigt un problème de mentalité, le coach italien fonce droit dans le mur et ignore que le mal est sans doute plus profond. Un peu moins de six mois après son arrivée, il n'a toujours pas imposé sa patte et ça, les supporters de l'OM l'ont bien remarqué.

En colère, les supporters de l'OM dénoncent un «suicide collectif»

La colère grondait dans les tribunes du Vélodrome vendredi soir. Avant même le coup d'envoi, les supporters présents avaient déployé des banderoles allant à l'encontre des dirigeants et ils ont continué durant la rencontre avant de raccompagner leurs joueurs aux vestiaires sous une énorme bronca. A la sortie de l'enceinte située boulevard Michelet, certains étaient choqués et se demandaient pourquoi Gennaro Gattuso persistait. « Il faut arrêter avec ce système à 4 en défense ! », lançaient des supporters de l'OM, rapporte La Provence . Certains changements sont même perçus comme des « suicides collectifs ».

Un ancien entraineur de l'OM tacle également Gattuso