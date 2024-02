Gattuso : Coup de tonnerre à l'OM ?

La rédaction

Arrivé à l'OM à la fin du mois de septembre, Gennaro Gattuso n'arrive pas à enchainer les victoires depuis sa signature à Marseille. D'ailleurs, le coach italien a le plus mauvais bilan de l'ère Frank McCourt actuellement. Selon vous, Pablo Longoria doit-il se séparer de Gennaro Gattuso ? C'est notre sondage du jour !

A la fin de la dernière saison, Igor Tudor a décidé de claquer la porte de l'OM. Pour pallier son départ, Pablo Longoria a fait appel à Marcelino. Toutefois, le technicien espagnol est parti après seulement deux mois et demi passés à Marseille. Alors que la direction de l'OM a été menacée par des ultras, Marcelino a préféré fuir le club. Contraint de se trouver un nouvel entraineur, Pablo Longoria a choisi de faire confiance à Gennaro Gattuso. Un choix qui ne paye pas du tout aujourd'hui.

Déjà 6 nuls et 4 défaites pour Gattuso ?

Comme précisé par RMC Sport , Gennaro Gattuso a le plus mauvais bilan en Ligue 1 sous l'ère Frank McCourt. Après quinze matchs à la tête de l'OM, l'entraineur italien a réalisé les pires débuts depuis José Anigo en 2014. En effet, l'OM de Gennaro Gattuso n'a engrangé que 21 points en championnat (6 nuls et 4 défaites). Avant l'Italien, Igor Tudor s'en était sorti avec 3 nuls et 3 défaites lors de ses quinze premiers matchs en championnat. De son côté, Jorge Sampaoli en était à 4 nuls et 2 défaites. Les quatre autres entraineurs de Frank McCourt ayant passé la barre des quinze matchs ont également fait mieux que Gennaro Gattuso : André Villas-Boas (4 nuls et 3 défaites), Rudi Garcia (3 nuls et 5 défaites), Michel (5 nuls et 4 défaites) et Marcelo Bielsa (1 nul et 3 défaites).

L'OM ne veut pas se séparer de Gattuso