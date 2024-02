Mercato : La prochaine «folie» du PSG déjà annoncée ?

La rédaction

Auteur de six buts sous le maillot du Napoli en Serie A, Khvicha Kvaratskhelia présente un profil intéressant, qui pourrait profiter au PSG, notamment en cas de départ. Le club parisien s'est déjà renseigné sur sa situation et pourrait bien passé à l'action lors du prochain mercato estival comme le laisse entendre la presse italienne.

Le PSG pourra-t-il vivre sans Kylian Mbappé ? Dans les médias, le club parisien s'efforce de dire qu'un plan a été mis sur pied pour gérer au mieux le départ probable de l'international français au Real Madrid. Un véritable numéro 9 pourrait être recruté. En partance du Napoli, Victor Osimhen aurait des partisans en interne. Comme annoncé par le 10Sport.com, l'international nigérian avait, d'ailleurs, déjà été visé par les responsables parisiens durant l'été. Son coéquipier Khvicha Kvaratskhelia, dont le contrat expire en juin 2027, est aussi très apprécié. Comme l'avait confié l'agent de l'international géorgien, le PSG l'avait déjà contacté, ces derniers mois, pour se renseigner sur sa situation.

Le PSG s'est déjà renseigné

« J 'ai eu des contacts avec de nombreux clubs, pas seulement le PSG et le Real, mais De Laurentiis le laissera-t-il partir ? Il y a aussi Barcelone et Manchester, mais tout se passera en temps voulu. Khvicha est un joueur exceptionnel qui fait partie des trois meilleurs au monde. Le grand avantage de Kvara, c'est qu'il s'adapte à ce beau football » avait déclaré il y a quelques jours Mamuka Jugeli.

Une offre prête à partir ?