Mercato : Une star en route vers le PSG grâce à Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le PSG se rapproche-t-il de la fin de sa collaboration de sept avec Kylian Mbappé ? Le contrat de son meilleur buteur arrive à son terme et sa décision serait de connaître le Real Madrid désormais. Cette opération ouvrirait grand la porte à Victor Osimhen au PSG, ce qui n’était pas le plan initial.

Kylian Mbappé vivrait ses dernières semaines en tant qu’attaquant du PSG. C’est du moins ce que Le Parisien a avancé le 3 février dernier en affirmant avec conviction que le capitaine de l’équipe de France avait fait le choix de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain au PSG afin de vivre son rêve de toujours : jouer au Real Madrid.

Victor Osimhen, priorité du PSG ?

Dans le cadre de son éventuelle succession, le comité de direction du Paris Saint-Germain aurait déjà quelques certitudes. The Daily Telegraph l’annonçait quasiment dans la foulée de la divulgation de l’information du Parisien : Victor Osimhen est la priorité du PSG pour oublier Kylian Mbappé. De quoi confirmer la tendance du 10sport.com d’octobre dernier.

Victor Osimhen vers le PSG avec le départ pressenti de Mbappé ?