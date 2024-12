Zidane - Deschamps : Le vestiaire de l’équipe de France a tranché

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la Fédération française de football, il n'est pas question de tourner la page Didier Deschamps. Même si la manière n'y est pas, les instances continuent d'apporter leur soutien au sélectionneur, en place depuis 2012. Mais au sein du vestiaire tricolore, une certaine forme de lassitude se serait installée selon les informations de Daniel Riolo.

Lié à la FFF jusqu’en 2026, Didier Deschamps a de grandes chances d’aller au bout de son contrat étant donné que les instances n’ont pas l’intention de tourner la page. Encore récemment, Philippe Diallo défendait le bilan du sélectionneur à la longévité impressionnante. « Didier est le sélectionneur au plus beau palmarès de l’histoire du football français, il a deux ans de contrat jusqu’à la Coupe du monde. Point. Les résultats sont son meilleur bouclier face à certains défaitistes. (…) Il y a une forme d’injustice. J’entends des commentaires alors même qu’il devrait jouir plutôt d’une forme de gratitude par rapport à ce qu’il a amené à cette équipe de France depuis douze ans. Chapeau bas » avait déclaré le président de la FFF en septembre dernier.

Riolo prend position pour Deschamps

Mais beaucoup ne partagent pas ce sentiment à commencer par Daniel Riolo. Selon le journaliste, Deschamps est en fin de cycle et doit laisser sa place à un sélectionneur qui accompagnera cette nouvelle génération jusqu’au prochain Mondial, prévu en 2026. « Donc si on pouvait passer à autre chose. 12 ans c’est long, c’est plus que le Général de Gaulle au pouvoir » a déclaré Riolo au micro de l’After Foot.

« Beaucoup veulent lui dire merci et au revoir »

Au sein même de l’équipe de France, une forme de lassitude s’est installée au gré d’un Euro décevant. Selon Riolo, ils seraient plusieurs en interne à espérer un départ de Deschamps dans les prochaines semaines. « Sur le terrain, beaucoup veulent lui dire merci et au revoir » a confié Riolo, alors que l’ombre de Zinédine Zidane continue de planer sur la tête des Bleus.