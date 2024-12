Le calvaire continue pour un joueur du PSG ?

Amadou Diawara

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, Presnel Kimpembe a manqué 21 mois de compétition au total. Convoqué pour le choc face au Bayern il y a une semaine, le numéro 3 du PSG ne figurait pas sur la feuille de match de Luis Enrique face au FC Nantes ce samedi. D'après un connaisseur du dossier, Presnel Kimpembe n'est pas encore prêt à rejouer.

Le 26 février 2023, Presnel Kimpembe s'est blessé gravement face à l'OM. En effet, le numéro 3 du PSG a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. Privé de compétition depuis 21 mois, Presnel Kimpembe n'a jamais été aussi proche de faire son grand retour. En effet, le défenseur central de 29 ans a été convoqué par Luis Enrique pour le choc face au Bayern en Ligue des Champions, programmé le mardi 26 novembre à Munich. Toutefois, Presnel Kimpembe n'a pas joué la moindre minute à l'Allianz Arena. Absent de la feuille de match contre le FC Nantes ce samedi soir, l'international français ne serait pas encore prêt à rejouer.

Kimpembe n'est pas prêt à jouer

« Ce sera dur. Il doit comprendre que quand on n’a pas joué depuis aussi longtemps et qu’on s’entraîne depuis aussi peu de temps, on n’est pas forcément prêt à jouer. Il faut qu’il soit patient », a affirmé un connaisseur du dossier lors d'un entretien accordé au Parisien. Presnel Kimpembe doit donc s'armer de patience avant de pouvoir défendre à nouveau les couleurs du PSG. De surcroit, le numéro 3 rouge et bleu va devoir travailler très dur pour revenir à son meilleur niveau.

«J’ai mis dix ou onze mois à retrouver le rythme»

Opéré à trois reprises du même tendon d'Achille, Jovanie Tchouatcha se souvient « en avoir fait deux fois plus que les autres, s’être avalé une heure de salle tous les jours pendant des mois après chaque entraînement » pour retrouver la pleine possession de ses moyens. « Physiquement, j’étais prêt comme je ne l’avais jamais été, mais j’ai mis dix ou onze mois à retrouver le rythme et mes sensations », a ajouté l’ancien défenseur de Dunkerque (Ligue 2), actuellement à Fleury (National 2).