Mercato - PSG : Kylian Mbappé recalé par le Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Pour beaucoup, Kylian Mbappé est le meilleur joueur en activité. Néanmoins, Carlo Ancelotti n’est pas de cet avis. Alors que le numéro 7 du PSG semble avoir fait le choix de rejoindre le Real Madrid au terme de la saison, l’entraîneur italien affirme qu’il n’est pas à la table des meilleurs joueurs de la planète qui sont tous actuellement au Real Madrid à ses yeux.

Kylian Mbappé est entré dans les six derniers mois de son contrat au PSG à compter du 1er janvier dernier. Date à laquelle il était légalement dans la possibilité de se mettre d’accord avec un club évoluant en dehors des frontières françaises sur un pré-contrat. Ce qui est le cas du Real Madrid, grand courtisan du champion du monde tricolore depuis des années et pour quoi le club merengue s’est heurté à un mur à plusieurs reprises dont 2022 avec la prolongation de contrat surprise du désormais meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Pour Carlo Ancelotti, le Real Madrid a les meilleurs au monde sans Mbappé

Et maintenant ? À en croire les informations divulguées par Le Parisien et ESPN le 3 février dernier, Kylian Mbappé aurait pris sa décision de ne pas signer de nouveau contrat au PSG, l’actuel arrivant à expiration à la fin de la saison. Son choix se porterait sur une arrivée en tant qu’agent libre au Real Madrid à la prochaine intersaison. Néanmoins, Carlo Ancelotti n’est pas plus impressionné que cela. Ayant prolongé son contrat jusqu’en 2026 en décembre dernier, le technicien italien a clairement remis les choses au clair en conférence de presse samedi soir.

PSG : Mbappé mis de côté, Daniel Riolo s’enflamme https://t.co/Lxsr0uBX0f pic.twitter.com/7317opBKR4 — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

«Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici»