Mbappé - PSG : Une décision rarissime a été prise !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quatre jours du huitième de finale aller de Ligue des champions, le PSG n’a pas pris de risque avec Kylian Mbappé, touché à la cheville gauche mercredi contre Brest. Une sage décision rarissime au cours des sept saisons de l’international français dans la capitale, ce dernier n’ayant disputé que deux matches sur le banc en Ligue 1.

Luis Enrique l’avait annoncé, aucun risque n’a été pris avec Kylian Mbappé trois jours après le violent tacle de Lilian Brassier lors du huitième de finale de Coupe de France entre le PSG et Brest (3-1), alors que le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad a lieu mercredi prochain. Pour la réception du LOSC, l’international français a donc été laissé sur le banc, et y est resté jusqu’au terme de la partie. Un fait rarissime au cours des sept saisons parisiennes de Kylian Mbappé.

PSG : Coup de théâtre au Real Madrid, que doit faire Mbappé ? https://t.co/Xjm9OaJqAV pic.twitter.com/1SoLZdcbFJ — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

Mbappé sur le banc, c’est seulement la troisième fois

Comme l’a dévoilé OptaJean , Kylian Mbappé n’est resté sur le banc durant l’intégralité d’un match en Ligue 1 qu’à trois reprises depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. En novembre 2017, Unai Emery avait décidé de se passer des services de son jeune crack pour affronter le FC Nantes au sortir d’une trêve internationale où Didier Deschamps avait misé sur lui. Le PSG s’était alors imposé (4-1).

Moins d’un an plus tard, Kylian Mbappé retrouva le banc pour la réception de l’AS Monaco. Une rencontre qui avait tourné à l’humiliation (7-1) pour l’ancien club du Français, victime de douleurs abdominales les jours précédents. Depuis, le numéro 7 du PSG avait toujours pris part à un match de Ligue 1 lorsqu’il figurait sur la feuille de match, jusqu’à ce samedi 10 février.

Luis Enrique a déjà annoncé son retour