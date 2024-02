Mbappé - PSG : Luis Enrique confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très satisfait de la prestation de son équipe, malgré l'absence de Kylian Mbappé, Luis Enrique était de très bonne humeur après la victoire du PSG contre le LOSC (3-1). Les médias en ont ainsi profité pour l'interroger sur l'avenir de son attaquant vedette. Un sujet qu'il n'apprécie pas beaucoup en général. D'ailleurs, Luis Enrique confirme que ce n'est pas à lui qu'il faut poser la question.

Après avoir reçu un gros coup contre Brest, Kylian Mbappé est resté sur le banc contre le LOSC. Cela n'a pas empêché le PSG de s'imposer avec la manière (3-1). Très satisfait de la prestation de ses joueurs, Luis Enrique était ainsi de très bonne humeur face aux médias.

Le PSG lâche 50M€ sur le mercato, Luis Enrique dit oui ! https://t.co/X8JgDNIVWM pic.twitter.com/vRgKaK8t6q — le10sport (@le10sport) February 11, 2024

«Cette question est destinée à Kylian»

Au micro de Canal+ , Luis Enrique a même été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. « Cette question est destinée à Kylian. Mais nous le verrons face à la Real Sociedad. Merci beaucoup », s'amuse l'entraîneur du PSG, qui confirme donc qu'il ne répondra jamais à cette question. En revanche, il a été plus loquace lorsqu'il a fallu évoquer la santé de Kylian Mbappé, qui sera bien là mercredi contre la Real Sociedad.

Luis Enrique rassurant pour Mbappé