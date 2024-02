PSG : Une star du Real Madrid déroule le tapis rouge à Mbappé !

Thomas Bourseau

Entre Kylian Mbappé et le PSG, l’idylle semble être proche de toucher à sa fin. Et pour cause, le contrat du numéro 7 du Paris Saint-Germain arrivera à son terme le 30 juin prochain. Et maintenant ? Destination le Real Madrid selon toute vraisemblance. Et ce n’est pas Rodrygo Goes qui s’opposera à une telle éventualité.

Kylian Mbappé est entré dans les derniers mois de son contrat en ce début d’année 2024. Et contrairement au printemps 2022 où le champion du monde avait fait le choix d’apposer sa signature sur un nouvel engagement contractuel avec le PSG, l’heure serait à présent au changement de décor pour celui qui est depuis devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

Mbappé prêt à claquer la porte du PSG pour… le Real Madrid ?

À en croire Le Parisien, Kylian Mbappé aurait pris en fin de semaine dernière la décision de s’en aller à l’issue de la saison et de rejoindre le Real Madrid, son rêve de gosse dans lequel son idole Cristiano Ronaldo s’est élevée au rang des légendes. Rodrygo Goes évolue depuis 2019 à la Casa Blanca et a, par le passé, déjà déroulé le tapis rouge au capitaine de l’équipe de France.

PSG : Thierry Henry vend la mèche pour Mbappé ? https://t.co/BqVf0RZ7Ga pic.twitter.com/KIlAQaMoKs — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

«Je veux bien sûr jouer avec les meilleurs joueurs»