Le PSG annonce un renfort, casse-tête pour Luis Enrique ?

Amadou Diawara

Au début du mois de février, Nuno Mendes a repris l'entrainement collectif avec le PSG. L'international portugais devrait donc reprendre la compétition dans un avenir proche. Toutefois, alors que Luis Enrique semblait avoir trouvé la bonne formule en défense, il va devoir changer ses plans avec le retour de Nuno Mendes.

Blessé depuis de longs mois, Nuno Mendes a manqué toute la première partie de saison. En l'absence du latéral gauche portugais, Luis Enrique a pris l'habitude de faire jouer Achraf Hakimi, qui est très offensif, dans le couloir droit, et un profil beaucoup plus défensif de l'autre côté. En effet, on a pu voir Lucas Hernandez, Nordi Mukiele ou encore Lucas Beraldo dernièrement évoluer sur le côté gauche de la défense du PSG.

PSG - Clash : Booba en remet une couche sur Mbappé https://t.co/0On1saZHlF pic.twitter.com/R11kKDY6M5 — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Nuno Mendes est sur le retour

Comme annoncé par le PSG au début du mois de février, Nuno Mendes peut désormais participer en partie aux entrainements collectifs de Luis Enrique. Et à en croire le coach parisien, le défenseur de 21 ans est proche de retrouver la compétition. « Le retour de Nuno Mendes ? Il n'y a pas de date précise. Il se rapproche du retour, il fait des exercices avec nous, mais pas encore la totalité de l’entraînement. Tant que les médecins ne le disent pas, il n’est pas disponible » , a confié Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi.

Nuno Mendes va tout changer pour Luis Enrique ?

Avec le retour de Nuno Mendes, Luis Enrique pourrait être contraint de changer ses plans. En effet, le Portugais est un latéral très offensif, au même titre qu'Achraf Hakimi, qui est un titulaire indiscutable. Reste à savoir comment le coach du PSG intégrera Nuno Mendes dans son XI, et s'il ira jusqu'à changer de dispositif, avec éventuellement la mise en place d'une défense à trois. Une manière de placer ses deux joueurs de couloirs en tant que piston.