Le PSG rassuré par cette spirale négative ?

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, le PSG reçoit le LOSC au Parc des Princes (21h) dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Une rencontre qui précèdera le choc face à la Real Sociedad en Ligue des Champions mercredi prochain. Si la formation de Luis Enrique ne s’est pas véritablement montrée rassurante ces derniers temps, le club espagnol lui, est engouffré dans une spirale négative.

Le PSG arrive à un moment clé de sa saison. Comme chaque année, le mois de février est marqué par le match aller des 8èmes de finales de la Ligue des Champions au sein du calendrier parisien. Ainsi, les partenaires de Kylian Mbappé affronteront la Real Sociedad dès mercredi prochain au Parc des Princes.

PSG - Clash : Booba en remet une couche sur Mbappé https://t.co/0On1saZHlF pic.twitter.com/R11kKDY6M5 — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Le PSG favori en Ligue des Champions ?

Si le club basque a brillamment terminé premier d’un groupe où figurait notamment le finaliste de la dernière édition de C1 avec l’Inter Milan, le PSG aborde cette rencontre dans la peau du grand favori. Au niveau de l’état de forme, la formation de Luis Enrique reste sur un très bon match face à Brest en Coupe de France mercredi soir (victoire 3-1). En revanche, les deux dernières prestations des Parisiens en championnat face à Brest (2-2) et Strasbourg (1-2) ont laissé place au doute.

La Real Sociedad inquiète en Espagne