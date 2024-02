La Ligue 1 se mobilise pour les briser au PSG

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser 50M€ afin de faire sauter la clause libératoire d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. De par sa qualité de percussion, le nouveau numéro 10 parisien s’est rapidement imposé comme un élément majeur de la formation de Luis Enrique. Son association avec le latéral droit Achraf Hakimi fait des ravages, et oblige les entraîneurs de Ligue 1 à prendre de grosses mesures.

A l’heure où le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé en fin de saison, le club parisien possède plus d’une corde à son arc. Lors du dernier mercato estival, Paris a cherché à bâtir un effectif compétitif et cohérent. Si plusieurs recrues n’ont pas encore eu l’impact escompté, ce n’est clairement pas le cas d’Ousmane Dembélé. Recruté contre 50M€, l’ailier français s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique.

Les entraîneurs de Ligue 1 veulent contrer un atout du PSG

D’ailleurs, l’association du numéro 10 avec Achraf Hakimi sur le couloir droit impressionne au PSG. Les deux joueurs se comprennent parfaitement, alors qu’en match, le danger provoqué par les Parisiens provient essentiellement de ce côté droit. Selon les informations du Parisien , avant d’affronter le PSG, les entraîneurs de Ligue 1 insistent auprès de leurs joueurs sur l’importance de briser cette relation. Cela peut notamment passer par la densification de l’axe, ou encore en contraignant le PSG à basculer à gauche.

« Quand tu te prépares à jouer le PSG, tu ne peux pas te focaliser uniquement sur eux »