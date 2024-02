Ça aurait pu être «tragique» avec ce joueur du PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les frères Hernandez ont eu l'occasion de se retrouver ces derniers mois sur la même pelouse. Mais contrairement en équipe de France, Lucas et Théo ont été adversaires lors des oppositions entre le PSG et le Milan AC en Ligue des champions. Un affrontement qui aurait pu mal tourner comme l'indique Théo avec le sourire.

L'affrontement tant attendu a eu lieu. Le 25 octobre dernier, le PSG défiait le Milan AC en Ligue des champions. L'occasion pour les frères Hernandez, Lucas et Théo, de se confronter enfin. Coéquipiers en équipe de France, ils portaient, ce soir-là, des maillots bien distincts.

Le PSG veut faire un gros coup en Espagne ! https://t.co/9Ls409AxAM pic.twitter.com/ryXO0Q32Nc — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Egalité parfaite entre les frères Hernandez

Le match aller avait largement tourné en faveur de Lucas et du PSG (3-0). Mais quelques jours plus tard, Théo tenait sa revanche (2-1 pour le Milan AC). Justement, le cadet est revenu sur ces deux affrontements avec son frère lors d'un entretien accordé à As.

« L'affrontement aurait pu se terminer de manière tragique »