PSG : La solution déjà trouvée pour oublier Mbappé ?

Cet été, le PSG pourrait définitivement perdre sa star Kylian Mbappé. Le Français pourrait potentiellement rejoindre le Real Madrid, et laisser un grand vide dans l’attaque parisienne. Si Paris souhaitera certainement se renforcer en cas de départ du numéro 7, Luis Enrique possède d’ores et déjà un nouveau duo létal en son effectif.

La situation de Kylian Mbappé reste toujours aussi floue. L’attaquant du PSG n’a pas pris de décision quant à son avenir, mais semble se rapprocher d’un départ vers le Real Madrid en fin de saison. Un an après les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG pourrait donc voir une énième star quitter la capitale.

PSG - Real Madrid : ll annonce le choix de Mbappé en direct ? https://t.co/UZOrLDcyLe pic.twitter.com/HLqOB0d0cH — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Le PSG va recruter en cas de départ de Mbappé

Mais en cas de départ de son attaquant vedette, comment le PSG réagira-t-il ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, si Kylian Mbappé venait à partir l’été prochain, le club parisien recrutera au moins un grand joueur à chaque ligne. Toutefois, il se pourrait qu’avec les dernières additions estivales, le PSG et Luis Enrique possèdent d’ores et déjà un atout capable de compenser le départ du numéro 7.

Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé pour oublier Mbappé ?