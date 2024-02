PSG : Plombé par les critiques après son transfert, il balance tout

Thibault Morlain

Recruté pour 90M€ par le PSG dans les dernières minutes du mercato estival, Randal Kolo Muani était très attendu à Paris compte tenu de son prix. Toutefois, depuis son arrivée de l'Eintracht Francfort, l'international français est loin d'être convaincant. Forcément, les critiques se multiplient, ce qui n'a pas été simple à gérer pour Kolo Muani.

A la recherche d'un attaquant durant l'été, le PSG n'a pas recruté un, mais deux joueurs offensifs. Ainsi, après Gonçalo Ramos, c'est Randal Kolo Muani qui a posé ses valises à Paris. Au terme d'un long feuilleton riche en rebondissements, il a quitté l'Eintracht Francfort pour retrouver la Ligue 1, lui l'ancien de Nantes. Performant en Bundesliga, Kolo Muani déçoit toutefois depuis son arrivée au PSG. De quoi lui valoir de très nombreuses critiques...



« J'ai vu passer plein de choses, au début, ça m'affectait »

A l'occasion d'un entretien accordé à Onze Mondial , Randal Kolo Muani s'est confié sur ces critiques depuis son arrivée au PSG. Le joueur de Luis Enrique a alors avoué un mal-être, expliquant : « Je vois les critiques depuis mon arrivée au PSG. Et les critiques font évoluer, c'est bon à entendre. C'est comme les conseils. Il faut prendre en compte les critiques et s'améliorer pour que ces mêmes critiques disparaissent. C'est logique. Après, franchement, je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à un tel impact en arrivant à Paris. (...)Quand je sors de mon match, je reste avec mes proches et ma famille. J'essaye de ne pas utiliser mon téléphone, j'essaye de me couper du monde. J'ai vu passer plein de choses, au début, ça m'affectait ».

« Je suis content d'être un joueur du PSG. Mais je pourrais être mieux »