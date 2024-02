Mbappé va prolonger au PSG, c'est encore possible !

La rédaction

Plus les jours passent et plus Kylian Mbappé semble se rapprocher du Real Madrid. Si rien n'a encore été officialisé concernant l'avenir de l'attaquant du PSG, son départ vers l'Espagne se préciserait. Pour autant, il serait encore possible de voir Mbappé signer un nouveau contrat à Paris. Voilà le scénario qui pourrait faire les affaires du club de la capitale.

La bombe a été lâchée ces derniers jours, Kylian Mbappé aurait choisi le Real Madrid pour son avenir. Aujourd'hui au PSG, l'international français pourrait donc enfin réaliser son rêve de porter la tunique blance. Mais rien n'est encore bouclé à ce sujet et tout semble encore possible. Y compris une prolongation de Mbappé avec le PSG.



Mbappé - PSG : L’Espagne hallucine, le Real Madrid lâche une réponse https://t.co/NL5PY45Qpl pic.twitter.com/thec3DdaaV — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

« Sinon, il ira ailleurs »

Au Real Madrid, on a encore en travers de la gorge ce qui est arrivé en 2022, quand Kylian Mbappé avait prolongé au PSG au dernier moment. Cette fois, les Merengue sont plus fermes face à l'international français. C'est le joueur du PSG qui doit se plier aux exigences du club et pas l'inverse, sans quoi, le transfert pourrait tomber à l'eau. « Le Real Madrid souhaite que Mbappé montre qu'il a changé. S'il vient, il le fera aux conditions mises par le club, sinon, il ira ailleurs », a fait savoir Josep Pedrerol sur le plateau d' El Chiringuito .

Le PSG a fait une offre à Mbappé