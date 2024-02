Mercato : Une star du Real Madrid veut provoquer un gros transfert !

Jean de Teyssière

L'été du Real Madrid risque d'être très chaud ! Dans la capitale espagnole, on se prépare à réaliser de gros transferts, avec notamment l'arrivée possible de Kylian Mbappé. Mais Alphonso Davies, le latéral gauche du Bayern Munich fait aussi partie des pistes explorées par le Real Madrid et au sein du club, y compris chez les joueurs, on s'active pour faire en sorte que ce transfert se fasse.

Depuis plusieurs mois, le nom d'Alphonso Davies est lié au Real Madrid. L'international canadien, qui évolue au Bayern Munich serait très apprécié par le club madrilène. Ces derniers jours, sa probable arrivée a pris un nouveau tournant.

Le Real Madrid veut toujours Davies

Selon les informations du média britannique The Athletic , le Real Madrid n'a pas oublié Alphonso Davies. En effet, le Real Madrid aurait discuté avec son entourage afin de l'informer du projet dans lequel il prendra place. Mais le Real Madrid peut aussi compter sur un allié de poids.

Vinicius essaye de le convaincre de venir

Toujours d'après le média anglais, Vinicius Junior, la star du Real Madrid, très proche d'Alphonso Davies, discuterait régulièrement avec lui pour lui vanter les mérites d'une arrivée dans ce que beaucoup considèrent comme l'un des plus grands clubs du monde. Il lui louerait la vie madrilène ainsi que la grandeur du club.