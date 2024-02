PSG : Une offre de 160M€ part pour Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Rien d'officiel encore pour l'avenir de Kylian Mbappé, mais la star du PSG aurait visiblement choisi de rejoindre le Real Madrid à compter de la saison prochaine. Toutefois, à Paris, on n'aurait pas encore dit son dernier mot. L'objectif serait encore et toujours de prolonger Mbappé et voilà qu'une offre du PSG serait partie.

En 2022, le PSG avait empêché le départ de Kylian Mbappé au dernier moment en le convaincant de prolonger. L'histoire se répètera-t-elle en 2024 ? Actuellement, la tendance semble de plus en plus être à une séparation en fin de saison entre Mbappé et le PSG, mais voilà que le club de la capitale n'aurait pas dit son dernier mot...

80M€ à l'année au PSG

Pour convaincre Kylian Mbappé de rester et prolonger, le PSG peut bien évidemment compter sur sa puissance financière. Ainsi, une offre colossale serait entre les mains du numéro 7 parisien. Pour El Chiringuito , François David, journaliste pour Le Parisien , a fait savoir que le PSG offrait deux ans de plus à Mbappé, à raison de 80M€ par an.

Mbappé peut-il refuser le Real Madrid

François David a par ailleurs expliqué que Kylian Mbappé pourrait encore prolonger au PSG, surtout si le Real Madrid ne lui fait pas la bonne offre. En effet, si l'international français reçoit un contrat inférieur à celui de Jude Bellingham ou Vinicius Jr, il est envisageable que Mbappé refuse le Real Madrid.