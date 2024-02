Mercato : Le PSG aidé par deux stars du Real Madrid pour garder Mbappé ?

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé pencherait donc vers un départ au Real Madrid, rien n'est encore signé entre le joueur du PSG et la Casa Blanca. Les deux parties vont devoir se mettre d'accord et cela pourrait ne pas être aussi simple que cela pour Florentino Pérez. Et si Mbappé refusait encore le Real Madrid ? Cela pourrait alors laisser une chance au PSG de garder l'international français.

Si le PSG avait réussi à retenir Kylian Mbappé en 2022 en le prolongeant au dernier moment, cette fois, ça pourrait être différent. L'international français semble promis au Real Madrid pour cet été, mais rien n'est encore signé. Et si Mbappé échappait encore aux Merengue pour rester au PSG ? Il ne faudrait pas l'écarter...

Mercato - PSG : Luis Enrique attendu par autre club prestigieux ? https://t.co/TFbFlHMYND pic.twitter.com/sQAFPi5OuA — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

« Mbappé peut être capable de refuser le Real Madrid »

Invité d' El Chiringuito , François David, journaliste pour Le Parisien , a évoqué la possibilité que Kylian Mbappé refuse de rejoindre le Real Madrid. Deux stars de Carlo Ancelotti pourraient conduire à ce scénario : « Si le Real Madrid n'offre pas à Mbappé un contrat supérieur à celui de Bellingham ou Vinicius, il peut être capable de refuser le Real Madrid... Et d'ouvrir la porte au PSG ».

Les demandes de Mbappé

Quid alors du contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid ? Récemment, les exigences du joueur du PSG avaient filtré dans la presse. Il avait été alors révélé que Mbappé réclamait un salaire annuel de 50M€ ainsi que 120M€ de prime à la signature. La balle est dans le camp du Real Madrid...