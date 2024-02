Mercato : Poussé à l'OL par sa mère, il échappe à l'OM

Thibault Morlain

Il aura fallu l'intervention de la FIFA, mais Saïd Benrahma a bel et bien rejoint l'OL cet hiver, prêté par West Ham. En difficulté chez les Hammers, l'international algérien a fait ses valises direction Lyon. D'autres destinations étaient évoquées et il était notamment question d'un intérêt de l'OM pour Benrahma. C'était sans compter sur la mère de ce dernier.

Saïd Benrahma a donc été la dernière recrue de l'OL en janvier. Une arrivée officialisée après la clôture du mercato hivernal suite à un imbroglio avec West Ham. Les Hammers n'ayant pas envoyé les documents à temps, on pensait que l'arrivée de Benrahma à Lyon avait capoté, mais finalement, grâce à la FIFA, les Gones ont bel et bien pu accueillir l'international algérien de 28 ans, également annoncé sur les tablettes de l'OM durant le mois de janvier.

Mercato : L’OL frappe un grand coup avec ce transfert de dernière minute https://t.co/LhU3jkAHXf pic.twitter.com/HAEgkSLX7M — le10sport (@le10sport) February 7, 2024

« Elle m'a incité à signer à Lyon »

En conférence de presse ce vendredi, Saïd Benrahma est revenu sur son arrivée à l'OL et l'importance de sa mère dans son choix. Le nouveau protégé de Pierre Sage a alors expliqué : « La signature était compliquée, j’ai pris quelques jours pour récupérer. J’ai été très bien accueilli. Ma mère aussi a été super bien accueillie. Avant la signature, je lui expliquais comment les discussions se passaient, elle m’a incité à signer à Lyon ».

« Quand l’OL t’appelle, tu ne peux pas refuser »